2021 vai ter quatro pontes e onze feriados de semana. Veja o calendário do próximo ano

A Covid-19 veio alterar os planos de 2020, cancelou viagens, desmarcou reencontros e adiou as férias de alguns trabalhadores. No entanto, com a chegada da vacina a Portugal em 2021, espera-se que os dias de descanso sejam aproveitados de forma mais positiva.





O ano de 2021 inicia-se com um feriado nacional a uma sexta-feira e conta com mais 10 feriados durante a semana e 5 ao fim de semana, exatamente tantos como no ano de 2020.



Este novo ano que se aproxima possibilita ainda a realização de quatro pontes. Nos dias 4 e 11 de junho e 4 de outubro.



Ainda que o Carnaval do próximo ano permaneça cancelado até à data, a terça-feira dos foliões (16 de fevereiro), um feriado facultativo, continua assinalado no calendário e proporciona também ele um fim de semana prolongado, a quem a ele tenha direito.





As pontes aumentam caso resida no Porto ou noutros munícipios que têm o feriado municipal no São João, que ocorre este ano a uma quinta-feira.





Numa terça só há um, o feriado de dia 5 de outubro e mais nenhum. A maioria dos feriados de 2021 (incluíndo o São João) ocorrem a uma quinta-feira (3), oferecendo a quem deles usufrui quatro dias seguidos de descanso. No entanto, nem todos os feriados são tão proveitosos, o dia 1 de maio (Dia do Trabalhador); o dia 15 de agosto (Dia da Assunção) e o Natal celebram-se ao fim de semana.





A Páscoa realiza-se em 2021 logo no início do mês do abril, entre dia 2 e 4, e o dia de Natal calha no novo ano a um sábado.





Se residir em Lisboa ou Porto tem também o seu feriado municipal assinalado no calendário. Em Lisboa, o feriado calha ao fim de semana, enquanto que no Porto o Dia de São João comemora-se em 2021 a uma quinta-feira, proporcionando um fim de semana prolongado aos nortenhos.





Veja no calendário em cima em que data calham as festividades.