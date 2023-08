Salário médio real ainda cai na agricultura, banca e seguros

Como os preços estão a desacelerar de forma mais intensa do que as remunerações, os salários médios brutos reais subiram 2,4% no segundo trimestre. As atividades de eletricidade e gás, agricultura, e financeiras fogem à regra, na medida em que os salários reais ainda recuam.



No setor que inclui a agricultura o salário médio total bruto subiu 3% no segundo trimestre, em termos homólogos, o que implica uma quebra real de 1,2%. Pedro Brutt Pacheco Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 07:30







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante Os salários médios estão a abrandar, mas como os preços estão a abrandar mais estes tiveram um aumento real de 2,4% no segundo trimestre, em termos homólogos. As quebras reais sucessivas verificadas desde novembro de 2011 só deixaram de se verificar em maio. Há no entanto três setores onde os salários médios ainda caem em termos reais, e que incluem a agricultura e os serviços financeiros, bem como o que retrata ... ... Saber mais INE trabalho

Salário médio real ainda cai na agricultura, banca e seguros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Salário médio real ainda cai na agricultura, banca e seguros O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar