60% dos funcionários avaliados vão ter mais do que um ponto por ano

O Governo anunciou aos sindicatos que vai alargar as quotas da avaliação de desempenho. Com as regras atuais apenas 25% dos trabalhadores abrangidos pelo sistema de avaliação de desempenho (SIADAP), ou cerca de 120 mil, pode ambicionar reunir mais de um ponto por ano. No futuro, os que poderão reunir 1,5 ou 2 pontos por ano vai passar para 60%, ou 290 mil. Os “excelentes” (3 pontos) também serão alargados, mas sem ultrapassar 3% do total.

