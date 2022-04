"A Ucrânia pertence à família europeia": Von der Leyen entrega processo de adesão à UE a Zelensky

A presidente da Comissão Europeia, que chegou à Ucrânia esta sexta-feira, deslocou-se a Bucha, uma localidade a noroeste de Kiev onde foram descobertos dezenas de corpos após a retirada das forças russas e estão a ser investigados crimes de guerra.

A visita de Ursula von der Leyen a Bucha, viagem que fez acompanhada pelo chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, e pelo primeiro-ministro da Eslováquia, Eduard Heger, foi noticiada pelas agências internacionais, que relataram que os três responsáveis se deslocaram ao local onde foi escavada uma vala comum e onde foram enterrados mais de uma dezena de civis.





"Vimos toda a frieza do exército de Putin. Vimos a imprudência e o coração frio que tiveram ao ocupar esta cidade. Vimos a humanidade em pedaços em Bucha. O mundo inteiro está de luto pelo que aconteceu em Bucha", declarou a líder do executivo comunitário.





Com o propósito de mostrar o seu apoio, Von der Leyen deixou uma mensagem a Volodymyr Zelensky e ao povo ucraniano: "Estamos convosco", olhando para o presidente ucraniano.



A líder europeia afirmou que "é certo e justo que o mundo tenha votado para suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU".



Sobre os refugiados "iremos garantir que tenham acesso à saúde, a escolas e habitações", prometendo ainda que irá cuidar e proteger os refugiados e todas as pessoas que fugiram da invassão russa.



"Os ucranianos estão a segurar a tocha de liberdade" por todos os cidadãos da União Europeia, menciona.



"É uma guerra que a Rússia lançou sobre uma Ucrânia inocente. A vossa luta é a nossa luta também. Estou aqui para deixar uma forte mensagem de que a Europa está do vosso lado", afirma.



Em relação à entrada da Ucrânia na União Europeia, Von der Leyen disse com convicção que "a Ucrânia pertence à familia europeia", entregando a Zelensky a proposta formal para a adesão do país ao bloco dos 27.