A1 cortada na Mealhada devido a acidente com autocarro que causou três mortos

A autoestrada 1 (A1) está cortada nos dois sentidos, na zona da Mealhada, devido a um acidente com um autocarro que se dirigia para Fátima e que resultou em três mortos, seis feridos graves e 27 ligeiros, disse à Lusa fonte da GNR.Segundo um familiar de um dos feridos ligeiros, o autocarro saíu esta manhã de Guimarães, juntamente com outros dois, no âmbito de uma peregrinação até ao Santuário de Fátima.À Lusa, fonte do INEM afirmou que no local estão seis Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação, três Ambulâncias de Suporte Imediato de Vida, duas unidades de apoio psicológico, uma Viatura de Intervenção em Catástrofe, 20 ambulâncias e um helicóptero.O primeiro balanço indicara dois mortos, mas a Proteção Civil deu agora indicação de uma outra vítima mortal.Em declarações aos jornalistas, perto do local do acidente, o responsável da Proteção Civil Carlos Tavares disse que há um morto já retirado do autocarro e duas pessoas encarceradas "com ausência de sinais vitais".O operacional adiantou que o autocarro, que seguia no sentido norte-sul da A1 em direção a Fátima, "terá saído da faixa de rodagem e embatido contra um poste de eletricidade".Carlos Tavares referiu que "se está a aguardar por uma grua da EDP para que haja condições de segurança para prosseguir com os trabalhos de desencarceramento", sendo a "a estabilização do poste a maior dificuldade" para os trabalhos de socorro.As vítimas estão a ser transportadas para o Hospital de AveiroO veículo seguia no sentido norte-sul da A1 e encontra-se neste momento em sentido contrário, ao quilómetro 212.O alerta para o acidente foi dado às 09:29.(notícia atualizada com número de vítimas)