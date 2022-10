Advogado do Diabo analisa o OE 2023

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Desta feita, junta-se à conversa Jaime Esteves, fundador da J+Legal e líder da área de prática fiscal.

Desta vez, o debate centrou-se na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), entregue pelo Governo no Parlamento na passada segunda-feira.

Será este Orçamento contracionista? O Governo está demasiado otimista nas projeções macroeconómicas? Que efeito terão as alterações fiscais, nomeadamente no IRC e IRS? Estas são algumas das questões abordadas.





Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.