Advogado do Diabo com Rogério Alves: os desafios da advocacia

Neste episódio contamos com a participação de Rogério Alves, antigo bastonário da Ordem dos Advogados e

"managing partner" e sócio fundador da Rogério Alves e Associados. Em discussão estão os desafios que se colocam ao setor da advocacia.

As alterações aos estatutos da Ordem vêm dificultar o acesso à profissão? Existe demasiado corporativismo na advocacia? E a Inteligência Artificial, constitui um risco para o setor da Justiça?Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo - indo além do óbvio.