Advogado do Diabo fala da saúde, burocracia e do PIB romeno

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio, Celso Filipe, diretor adjunto do Negócios substitui Diana Ramos.





Desta vez, o "prato principal" é a burocracia em Portugal, a propósito de entrevistas ao Negócios do dono da Cimpor e do responsável da IBM em Portugal. Falamos ainda dos problemas na saúde e da ultrapassagem do país pela Roménia em termos de PIB per capita.



As queixas dos empresários sobre a burocracia endémica em Portugal fazem sentido? Os problemas na saúde podem explicar em parte os problemas na saúde, nomeadamente nas urgências hospitalares? E a ultrapassagem pela Roménia em PIB per capita, também resulta dessa ineficiência?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.