Advogado do Diabo fala do teatro em torno da Federação e do stress da banca

Já está disponível mais um episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", um videocast do Negócios.

Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica. Neste episódio, debruçamo-nos sobre os testes de stress à banca portuguesa e também sobre o contrato da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) com o novo selecionador nacional, Roberto Martinez.



Estes testes de stress passaram a incluir a geopolítica nos cenários. Vai ser algo para ficar nos próximos anos? E a possibilidade de inflação persistente?



Já sobre o contrato da FPF com o ex-selecionador da Bélgica, estamos perante novo caso de falta de transparência? Como é que isso é possível depois do caso do contrato com Fernando Santos?



Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.



Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique abordam a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.