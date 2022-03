Agricultores com redução do ISP e apoios antecipados para maio

São medidas para que os agricultores "possam no fundo ter uma dotação adicional para poderem fazer face à tesouraria e ao fundo de maneio que dele venham, a precisar", referiu a ministra Maria do Céu Antunes na conferência conjunta com o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, onde foi anunciado mais um pacote de medidas de apoio à economia.



Em relação ao pedido único - que abrange os regimes de apoio aos pagamentos diretos, medidas agroambientais e apoio às zonas desfavorecidas - o Governo quer antecipar até maio no valor de 500 milhões de euros, fazendo "o primeiro acerto em outubro de acordo com aquilo que vier a ser aprovado em adiantamento pela Comissão Europeia e depois concluirmos com a restante percentagem em final do ano", adiantou a ministra.



"O pedido único está, neste momento, a ser apresentado por parte dos nossos agricultores e porque em outubro vai ser antecipado por norma em 50% nos pagamentos diretos e em 70% no desenvolvimento rural", indicou Maria do Céu Antunes, adiantando que foi feito um "pedido à Comissão Europeia para poder aumentar essa percentagem de antecipação: nos pagamentos diretos para 70% e no desenvolvimento rural para 85%".



Para a ministra da Agricultura, o objetivo é "dar a garantia de previsibilidade da disponibilidade de tesouraria".

Os agricultores portugueses vão beneficiar de novos apoios para aliviar a fatura energética e os efeitos da seca prolongada no país. As medidas foram anunciadas esta segunda-feira pela ministra da Agricultura face ao agravamento da situação com a invasão da Ucrânia pela Rússia.O Executivo anunciou uma "redução de tributação em sede de ISP para o gasóleo colorido e marcado agrícola" que pode caminhar para a isenção e o "aumento da dotação da linha de crédito para fazer face à seca para um total de 50 milhões euros". Mas também uma antecipação do pedido único.