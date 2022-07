À terceira não foi de vez: Agricultores acusam ministra de faltar à palavra sobre pagamentos

Leia Também CAP pede agilização dos vistos de trabalho e aponta perda de centenas de toneladas de alimentos

A Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) denunciou, esta sexta-feira, que os agricultores continuam sem receber um cêntimo das verbas da Política Agrícola Comum (PAC), prometidas pela ministra da tutela, acusando-a de faltar à palavra pela terceira vez."A ministra da Agricultura comprometeu-se, no passado dia 21 de abril, que liquidaria antecipadamente uma determinada verba da PAC até 30 maio. Correu todo o mês de maio e, no final, prometeu que seria em junho. Decorrido este voltou a prometer que seria até hoje, mas nada aconteceu até ao momento", contextualiza a CAP, num comunicado enviado às redações."A situação é inadmissível e assume proporções insustentáveis", lamenta a organização.Citado na mesma nota, o presidente da CAP, Eduardo Oliveira e Sousa, chama a atenção para as consequências do facto de as promessas não terem sido honradas: "A ministra faltou, por três vezes, à palavra dada. Prometeu pagar e não cumpriu. O compromisso que publicamente assumiu levou a que milhares de agricultores tomassem decisões que, de outro modo, não tomariam".E exemplifica: "Os agricultores anteciparam decisões financeiras firmaram contratos e encomendas junto de fornecedores e assumiram responsabilidades".Considerando que "as situações de incumprimento em que muitos agricultores se encontram, decorrem, diretamente, da falta de cumprimento da palavra da ministra da Agricultura", Eduardo Oliveira e Sousa lança um apelo aos que se sentem lesados em exclusivo pela promessa não cumprida pela governante para que "endecerem massivamente, por escrito as suas queixas e indignações à própria ministra, expondo as situações em que se encontram por teremagido na sequência do compromisso que assumiu e que, pela terceira vez, não cumpriu".Neste sentido, a CAP indica que irá disponibilizar a todos os agricultores, "uma minuta de mensagem para que estes protestos possam rapidamente começar a ser dirigidos à responsável por esta situação desesperante, mas evitável, em que os agricultores se encontram".