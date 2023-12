Alojamento local tem três dias para comprovar atividade

Os empresários do alojamento local (AL) têm até ao próximo dia 6 de dezembro para comprovar que as suas unidades estão, de facto, no mercado e em exploração. Se o não fizerem, a câmara municipal da sua área geográfica poderá proceder ao cancelamento do registo de AL. A única exceção são os casos em que o serviço de AL é desenvolvido na própria habitaçã

...