André Ventura criticou discriminação de minorias, poder policial e castração química na sua tese

Líder do Chega garante que não existem "contradições" sobre o que defendeu do ponto de vista académico e o seu programa político. "A minha tese não é uma questão de opinião, é uma questão de ciência", sintetizou.

O líder e deputado do Chega, André Ventura, assegura que a tese de doutoramento, que finalizou em 2013, e o programa do seu partido não entram "em choque" apesar das várias contradições entre ambos. O advogado assegura que o seu trabalho académico é uma "análise científica" e que aquilo que defende perante o eleitorado "é a perceção" que tem da realidade, segundo a Sábado.





Defendida na Universidade de Cork, na Irlanda, a tese analisa as politicas antiterrorismo posteriores aos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, nos EUA, e como estes transformaram os sistemas judiciais e policiais do Ocidente. Na mesma, de acordo com o Diário de Notícias que acedeu ao documento, falou sobre a "lei criminal do inimigo", que defendia colocar em risco os fundamentos constitucionais das democracias.



André Ventura considerava também que existiam "medidas restritivas e altamente intrusivas das liberdades dos cidadãos", provocando "alta conflitualidade social e um aumento da suspeição em relação a determinadas comunidades" que via como "difíceis de combater".