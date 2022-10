Apenas 11% dos estudantes diz estar preparado para o mercado de trabalho

O relatório da Salesforce, que conta com a participação de estudantes universitários e profissionais do ensino superior, conclui que quase metade dos alunos escolhe a universidade com base no potencial de uma boa carreira futura, mas poucos se sentem preparados para o mundo do trabalho.

