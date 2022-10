E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O pagamento do apoio de 125 euros que será processado pelo fisco a favor dos contribuintes que pagam IRS, e que têm rendimentos de até 37.800 euros brutos anuais, tem início na quinta-feira e deverá ficar concluído até ao final do mês, segundo o ministro das Finanças, Fernando Medina. Chegará a 500 mil pessoas diariamente, durante dez dias.

"Os primeiros 500 mil beneficiários vão receber já os 125 euros esta quinta-feira. A partir de desta quinta-feira, cerca de 500 mil pagamentos são efeitos por dia", indicou o governante.

A informação foi prestada por Fernando Medina nesta terça-feira, após um almoço-debate organizado pelo International Club of Portugal em torno da proposta do Orçamento do Estado para 2023.

Já os pagamentos a beneficiários que não pagam IRS mas recebem prestações sociais estão já a ser processados pela Segurança Social.

Em causa, está o apoio no valor de 125 euros por contribuintes, ao qual se somam apoios no valor de 50 euros por cada dependente de até 24 anos. A medida integra o pacote de ajudas às famílias anunciado em setembro para responder à subida de preços.