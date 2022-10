Leia Também Cheques de 125 euros começam a ser pagos a 20 de outubro

Leia Também Apoios de 125 euros a adultos e de 50 euros por criança são isentos de descontos

Mais de 1,3 milhões de portugueses já atualizarem dos seus dados bancários, em particular o IBAN (número de conta para pagamentos), no site da Autoridade Tributária (AT) de modo a receberem já a partir desta quinta-feira o valor de 125 euros correspondente ao apoio extraordinário às famílias, avançou o Correio da Manhã esta quinta-feira Este apoio será pago a quem ganha até 2700 euros brutos por mês (37.800 euros anuais), somando-se ainda mais 50 euros por cada filho dependente até aos 24 anos de idade (ou sem limite de idade no caso de sofrer de alguma incapacidade).De acordo com o CM, os servidores da AT estão preparados para, inicialmente, processarem cerca de 200 mil ordens de pagamento por dia, chegando a uma capacidade máxima de 500 mil ordens/dia. Após dada a ordem de pagamento, o dinheiro chegará à conta dos contribuintes dois dias depois.Esta semana, o ministro das Finanças, Fernando Medina confirmou que "os primeiros 500 mil beneficiários vão receber já os 125 euros nesta quinta-feira", sublinhando que "em 10 dias teremos o processamento efetuado". São beneficiários deste apoio extraordinário 5,8 milhões de portugueses, com um custo para o Estado de 2400 milhões de euros.