Apostadores deixaram por reclamar 8,4 milhões em prémios

No ano passado e no fim do prazo, apostadores dos jogos da Santa Casa deixaram por levantar 8,4 milhões em prémios. Fora deste valor estão os prémios do Euromilhões não havendo verbas por reclamar.



João Miguel Rodrigues Negócios jng@negocios.pt 10:09







Os apostadores nacionais dos Jogos da Santa Casa deixaram caducar 8,4 milhões de euros em prémios em 2021, segundo dados avançados ao Correio da Manhã esta segunda-feira. Fora deste valor estão prémios do Euromilhões, não havendo prémios por reclamar.

O valor dos prémios por levantar no ano passado ficou abaixo dos valores por reclamar em 2020, quando ficaram por reclamar 9,5 milhões de euros e em 2019 este valor ascendeu a 11,3 milhões de euros.

Contas feitas, em três anos ficaram por reclamar mais de 29 milhões de euros de prémios dos Jogos da Santa Casa, sendo que estes montantes revertem a favor do Fundo Rainha D. Leonor, para a reabilitação das misericórdias.

De acordo com as regras, o prazo para reclamar os prémios superiores a 150 euros é de 90 dias a contar a partir do sorteio. Os prémios inferiores a 150 euros podem ser pagos por qualquer mediador.

De acordo com o Correio da Manhã, um dos valores mais altos que alguma vez ficaram por reclamar em Portugal foi um prémio de Joker, de sete milhões de euros. Apesar de a Santa Casa ter publicado anúncios, o vencedor nunca apareceu. Saber mais Correio da Manhã economia negócios e finanças banca apostas

