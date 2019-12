Área ardida reduziu-se 69% em 2018 e 2019

Em 2018 e 2019 a área ardida caiu 69% face à média registada nos dez anos anteriores, entre 2008 e 2017. Por outro lado, verificou-se uma diminuição de 47% no número de ignições. E isso, apesar de nesse período ter havido, em média, um número maior de dias em classe de perigo meteorológico extremo de incêndio rural do que durante os dez anos anteriores.



Os números são do Executivo, que aproveitou a apresentação do novo Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais para fazer um balanço dos fogos florestais. Embora reconhecendo a dimensão que tiveram, em termos estatísticos, os grandes incêndios de 2017, o Governo concentrou-se na medidas de prevenção e combate entretanto colocadas no terreno para explicar os bons resultados.





Em média, entre 2008 e 2017, ocorriam anualmente 139 incêndios com mais de 100 hectares de área ardida, um indicador que baixou para os 40 nos últimos dois anos. Registavam-se também em média 17 fogos com mais de mil hectares ardidos, quando entre 2018 e 2019 foram contabilizados apenas dois com essa dimensão.