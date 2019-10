Arménio Carlos: Reforço da economia através dos patrões “vai fomentar instabilidade”

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Arménio Carlos considera que o reforço do ministro da Economia no Governo e na concertação social não é um bom sinal.

Arménio Carlos não vê com bons olhos o reforço do peso do ministro da Economia, Siza Vieira, na concertação social, se isso significar a promoção dos interesses das associações patronais.





"Pela ordem hierárquica" estabelecida pelo governo, com a subida de Siza Vieira a ministro de Estado, "parece-me que o Trabalho está a perder peso e que a Economia, na conceção empresarial, começa a ganhar força, o que não é bom sinal".