Arrendamento urbano: Supremo valida passagem para novo regime sem todos os requisitos

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nos arrendamentos comerciais anteriores a 1995 – as chamadas rendas antigas – o proprietário que queira promover a transição do contrato para o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) sem atualizar a renda, não está obrigado a indicar ao inquilino o valor patrimonial do imóvel nem a juntar cópia da caderneta predial urbana.



O entendimento é do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu uniformizar jurisprudê...