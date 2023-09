As linhas com que se cose o incentivo à valorização salarial

O ofício da AT veio esta semana esclarecer como se interpreta o artigo sobre o incentivo fiscal à valorização salarial, que prevê que as empresas majorem em 50% em sede de IRC os encargos com aumentos salariais de 5,1% ou mais e no que exceda o salário mínimo. Explicamos as conclusões.

