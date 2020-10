Ataque com faca em Nice faz dois mortos. Autarca fala em "ataque terrorista"

France : On signale 1 attaque a l'arme blanche qui aurait été accompagné de coups de feu dans le quartier Notre-Dame à Nice, sur la Côte d'Azur.

Des rapports indiquent que l'attaque se serait produite dans la cathédrale & qu'il y aurait plusieurs blessés, dont probablement 1 mort pic.twitter.com/klQrjrMiG1

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1

BREAKING - Knife stabbing attack at Notre-Dame church in Nice. One dead and several injured. pic.twitter.com/EOoQGL2yHG