A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária diz que está a estudar a utilização destes novos métodos para fiscalizar as estradas e que tem estado em contacto com outras autoridades europeias.

Agora, é a própria ANSR quem admite esta hipótese. "A vigilância com a utilização de meios aéreos, sejam eles tripulados ou não, é uma realidade que a ANSR tem acompanhado na vizinha Espanha, tal como tem acompanhado as evoluções no uso de novas metodologias e tecnologias dedicadas à fiscalização de trânsito, que são utilizadas, ou se encontram em estudo, em diferentes países europeus", disse fonte oficial deste organismo ao jornal i.



A ANSR confirma, ainda, que está em "estreita colaboração com as suas congéneres europeias, em particular com a Dirección General de Tráfico de Espanha".



Já a PSP afirma que, para já, não existe qualquer enquadramento legal para que possa utilizar estes métodos e, portanto, remete para a ANSR. "Cabe à ANSR aprovar, para uso na fiscalização rodoviária, os aparelhos ou instrumentos que registem os elementos de prova", acrescenta a PSP.

