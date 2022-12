Banco de França prevê desaceleração do PIB e não exclui recessão

O Banco Central de França estimou este sábado um crescimento da economia do país em 2,6% em 2022 e um abrandamento no próximo ano, para 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB), sem descartar a possibilidade de uma recessão.No relatório com as projeções divulgado, a instituição prevê que em 2023 o PIB desacelere significativamente para um crescimento de 0,3% do PIB, mas sublinha que "ainda existe uma incerteza" em torno dessa projeção face ao preço do gás.O banco aponta assim para um intervalo de previsões entre -0,3% e 0,8% para o crescimento de 2023, o que significa que não descarta a possibilidade de uma recessão, "ainda que limitada e temporária".O PIB deverá começar a recuperar em 2024, quando se espera uma tímida melhora de 1,2%.A instituição estima que a inflação fique em torno de 6% em 2023, nos níveis de 2022.