BCE apela aos investidores que ignorem notícias com base em "fugas de informação"

Nos últimos 20 anos, foram registadas mais de 360 fugas de informação confidencial dentro dos bancos centrais da Zona Euro, divulgou esta sexta-feira o Banco Central Europeu (BCE) no seu blog do banco central. O apelo do BCE é de que os investidores ignorem essas informações.A instituição presidida por Christine Lagarde (na foto) identificou cerca de 368 notícias baseadas nessas fugas de informação entre 2002 e 2021, sendo que estas tendem a mexer mais com os mercados do que as próprias comunicações oficiais. Contudo, aponta o BCE, estas informações mostraram-se não confiáveis."As fugas são frequentes e têm um impacto nos mercados financeiros, independentemente de ocorrerem antes ou depois das reuniões de política monetária. Isto é surpreendente, uma vez que geralmente não oferecem informação fiável sobre as futuras decisões", conclui a instituição, acrescentando que a pesquisa levada a cabo sugere que os investidores seriam bem aconselhados se ignorassem estas comunicações, na maior parte das vezes não atribuída. "Tendem a adicionar barulho ao debate e à volatilidade de mercados", acrescenta a publicação.O combate à fuga de informação tem sido uma das batalhas de Lagarde, tendo o número de artigos com base neste tipo de informação caído de 16 em 2019 para 22 em 2021.