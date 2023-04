BCE vê efeito “excecional” das margens nos preços

A conclusão já tinha sido avançada com dados parciais no início do mês pelo Banco Central Europeu (BCE) e é afirmada mais uma vez pelos economistas da instituição - agora, com dados detalhados e completos. Em 2022, as margens de lucro tiveram uma subida excecional e foram responsáveis, sozinhas, por dois terços das pressões de preços nas economias do euro.





...