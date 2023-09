Beneficiários temem que a ADSE saia a perder com promessa aos municípios

O Governo vai avançar com uma alteração há muito reivindicada pelos municípios que prevê que estes deixem de suportar custos com a ADSE dos seus funcionários, tal como já acontece com outras entidades empregadoras. Os sindicatos exigem que o Orçamento do Estado compense esta receita de forma a salvaguardar o equilíbrio financeiro da ADSE.





