Bragaparques: todos querem uma folga no orçamento

Depois da decisão dos tribunais, João Leão piscou o olho a uma “folga” no défice; Fernando Medina acenou com mais apoios e a Bragaparques deitou as garras de fora. Quem não quer 240 milhões, um montante que vale 0,1% a menos no défice?

Todos querem a folga no orçamento dada pelo caso Bragaparques









