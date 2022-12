Cabaz alimentar básico das famílias mais pobres está 26% mais caro

Custo mensal do cabaz básico de bens alimentares tem aumentado com a inflação, penalizando sobretudo as famílias com menores rendimentos. Cabaz com produtos mais caros aumentou menos no mercado. Subidas podem não ficar por aqui.

Cabaz alimentar básico das famílias mais pobres está 26% mais caro









