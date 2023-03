Caça russo colide intencionalmente com drone dos EUA sobre o Mar Negro

Dois aviões militares russos Su-27 intercetaram uma aeronave não tripulada norte-americana MQ-9, no espaço aéreo internacional, sobre o Mar Negro, esta segunda-feira.



Uma das aeronaves russas acabou por atingir a hélice do MQ-9, o que obrigou os EUA a fazerem despenhar o próprio drone.

"Por volta das 7h03 da manhã, no horário da Europa central (6h03 em Lisboa), uma das aeronaves russas atingiu a hélice do MQ-9, levando as forças norte-americanas a fazer cair o MQ-9", pode ler-se no comunicado do comando europeu dos EUA.

Além disso, "várias vezes antes da colisão, os Su-27 despejaram combustível e voaram de forma imprudente e pouco profissional em frente ao MQ-9", acrescenta a nota.





No comunicado, o general da força aérea norte-americana, James B. Hecker, esclarece que o drone norte-americano estava a realizar "operações de rotina no espaço aéreo internacional, quando [o drone] foi intercetado e atingido por uma aeronave russa".

"As aeronaves dos EUA e dos aliados vão continuar a operar no espaço aéreo internacional, pelo que pedimos aos russos que se comportem de forma segura e profissional", rematou Hecker.



(Notícia atualizada).