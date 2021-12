Caroline Klein: “A consolidação orçamental pode começar” já em 2022

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Com a recuperação económica e o consequente levantamento das medidas de resposta à pandemia de covid-19, Portugal pode mudar a sua estratégia orçamental e passar para uma política de consolidação, entende Caroline Klein, responsável pela última análise da OCDE a Portugal. Em entrevista ao Negócios, a economista revela que Portugal seria capaz de cumprir as metas do défice já em 2022, mesmo com ...