China suspende acordo económico com Austrália

Esta atitude da Austrália "visa perturbar as trocas e a cooperação normais com a China, numa mentalidade de 'guerra fria' e de discriminação ideológica", acusou a agência de planeamento chinesa, em comunicado.





Pequim decidiu suspender indefinidamente o "Diálogo económico estratégico sino-australiano" e "todas as atividades" relacionadas, acrescentou.





Desde 2018 que as tensões entre os dois países se têm agravado, devido a divergências sobre um crescente número de temas, da tecnologia das redes móveis de 5G a acusações de espionagem, Hong Kong ou ainda a origem do novo coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela covid-19.





Neste contexto de tensão, o Governo australiano anunciou, no mês passado, que ia rescindir um acordo assinado pelo estado de Victoria (sudeste da Austrália) para se juntar à "Nova rota da seda".

Lançado em 2013 por iniciativa do Presidente chinês, Xi Jinping, o projeto visa melhorar os laços comerciais entre Ásia, Europa e África, através da construção de portos, ferrovias, aeroportos ou parques industriais.





Pequim tinha então denunciado uma "medida pouco razoável e provocatória" tomada por Camberra.

As relações entre Pequim e Camberra têm sido particularmente tensas desde que o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison pediu, no ano passado, uma investigação internacional sobre as origens da covid-19.





A China, o primeiro país afetado pela pandemia, considerou este pedido como hostil e politicamente motivado.





Como resultado, Pequim tomou, no ano passado, uma série de medidas de retaliação económica contra mais de uma dúzia de produtos australianos, incluindo cevada, carne de vaca e vinho.





Por seu lado, Camberra aprovou, também em 2020, novas leis que lhe permitem cancelar qualquer acordo entre representantes de um estado australiano e países terceiros que seja considerado como uma ameaça ao interesse nacional.





De acordo com a Constituição australiana, o Governo federal é responsável pelos Negócios Estrangeiros e pela Defesa e os estados e territórios por áreas como Saúde e Educação.