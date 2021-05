Bolsas na Europa em leve alta com resultados a darem força. Petróleo quase nos 70 dólares

07h27

Futuros da Europa na linha de água, após sessão asiática agitada

Os futuros das ações europeias estão a negociar sem tendência definida a poucos minutos da abertura de sessão no "velho continente", depois de uma sessão asiática que oscilou entre ganhos no Japão e quedas na China.



Para já, tanto os futuros do Stoxx 50 - índice que reúne as 50 maiores cotadas da Europa -, como os futuros do norte-americano S&P 500 estão a negociar na linha de água.



Durante a madrugada em Lisboa, os índices asiáticos oscilaram entre um forte ganho de 1,5% no Japão, depois de regressar de feriado, e uma queda de 0,7% na China, numa altura em que Pequim anunciou uma suspensão formal do diálogo económico com a Austrália.



Os oficiais chineses puseram uma pedra sobre a relação comercial com Camberra, depois de o país ter anunciado a sua intenção de revogar o acordo relativo à "nova rota da seda", desenhada pela China.



Em Washington, à medida que a maior economia do mundo recupera, os investidores estão cada vez mais focados sobre a data em que o banco central poderá começar a restringir o seu apoio de emergência.



Os economistas questionados pela Bloomberg esperam que a Fed anuncie uma redução no ritmo de compras de títulos no quarto trimestre. Embora o presidente Jerome Powell ainda não tenha alterado o tom da sua mensagem, de que é muito cedo para discutir reduções, os decisores começaram a abordar a questão de forma mais direta.