China usou a covid para se afirmar, resultado ainda é uma incógnita

Fazendo uso do poder de decisão centralizado, as autoridades chinesas usaram a pandemia para reforçar a influência internacional, porém isso mobilizou o mundo ocidental para um esforço renovado de contenção do poderio chinês.

China usou a covid para se afirmar, resultado ainda é uma incógnita









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.