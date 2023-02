Cilínio promete "IAPMEI 5.0" com mais contratações e anúncio de vice nos "próximos dias"

Leia Também Empresas vão poder receber mais do PRR à cabeça para dar "músculo" à execução

O lugar de vice-presidente do IAPMEI, que foi criado no ano passado mas que está há vários meses por ocupar, "vai ser preenchido nos próximos dias", promete o secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio.À margem da MICAM, a feira internacional de calçado de Milão, o governante diz mesmo que "o nome será tornado público muito em breve"."Foi um dos aspetos que eu tomei nota quando entrei como secretário de estado, até porque esse lugar foi criado para reforçar a capacidade do IAPMEI na implementação do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e tínhamos de dar um sinal para aumentar a capacidade da gestão do IAPMEI a esse nível", disse aos jornalistas.Mas "não é só na estrutura dirigente que haverá esse reforço", disse Pedro Cilínio. "Nós temos em curso um programa de renovação do IAPMEI, aquilo que eu chamo o 5.0. Será uma organização moderna, presente em todo o território, usando canais digitais para estar próximo das empresas, e renovável", acrescentou o secretário de Estado.O que implicará contratações. "Entrou um contingente de 32 pessoas agora em janeiro, quadros novos, vão entrar mais 18 até ao final do primeiro semestre", confirmou o secretário de Estado, depois de esta segunda-feira ter sido noticiado pelo jornal Eco. Pedro Cilínio acrescenta ainda que estão "a preparar um processo de recrutamento adicional para renovar a estrutura interna do IAPMEI".*O jornalista viajou até Milão a convite da APICCAPS