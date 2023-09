CIP disposta a ir mais longe nos salários

CIP e UGT reúnem-se com membros do Governo para discutir o Pacto Social. Armindo Monteiro reitera que a CIP admite aumentos superiores aos 4,8% previstos no acordo se houver medidas de apoio às empresas.



O presidente da CIP encontra-se esta terça-feira com os ministros das Finanças, do Trabalho e da Economia José Sena Goulão/Lusa Catarina Almeida Pereira catarinapereira@negocios.pt 07:45







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante A Confederação Empresarial (CIP) apresenta esta terça-feira um conjunto de propostas para o Pacto Social que está a discutir com a UGT. Ao Negócios, o presidente da CIP, Armindo Monteiro (na foto), não quis divulgar o leque completo de medidas, mas reiterou que está disponível a assumir aumentos salariais acima de 4,8% se forem criadas condições para isso.



... ... Saber mais CIP UGT Armindo Monteiro Governo política

CIP disposta a ir mais longe nos salários









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: CIP disposta a ir mais longe nos salários O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar