Compras de bens ao Reino Unido colapsam em janeiro

Com a economia em contração, as importações caíram a pique. Mas o Brexit intensificou o movimento e reduziu de forma drástica as compras ao Reino Unido.

Compras de bens ao Reino Unido colapsam em janeiro









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.