Contas externas devem voltar ao excedente em 2023

A economia fechou 2022 com um défice externo, o que não acontecia há mais de uma década, mas a expectativa é que as contas voltem ao excedente já este ano.





Segundo o Banco de Portugal (BdP), em 2022 as contas externas tiveram défice de 1,1 mil milhões de euros, ou 0,5% do PIB, um agravamento expressivo face ao excedente de 1% do PIB (cerca de 2 mil milhões de euros) registado em 2021.