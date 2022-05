Costa assina em Kiev acordo para apoio financeiro de 250 milhões de euros

Leia Também Portugal vai dar apoio técnico a Kiev para aderir à União Europeia

António Costa esteve reunido com o primeiro-ministro ucraniano, depois de ter sido recebido pelo chefe de Estado, Volodymyr Zelensky, com quem também deu uma conferência de imprensa conjunta, e antes de visitar a embaixada de Portugal em Kiev."No encontro com Denys Shmyhal, António Costa anunciou que Portugal irá conceder um apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia, "respondendo ao pedido do governo ucraniano"."Formalizámos este importante compromisso através da assinatura de um acordo de cooperação financeira", referiu o líder do executivo português.Pouco tempo antes, na conferência de imprensa com Zelensky, António Costa tinha já prometido o apoio do país na adesão da Ucrânia à União Europeia, nomeadamente com ajuda técnia, bem como auxílios na reconstrução de escolas do país assolado pela guerra.