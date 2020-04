Creches, alguns serviços do Estado com atendimento ao público, pequeno comércio e cabeleireiro podem abrir em maio. Pelo menos essa é a intenção do Governo, anunciou o primeiro-ministro. Já as empresas devem optar por dividir os trabalhadores por turnos ou adotar semanas de trabalho alternadas, aconselhou António Costa.

"Gostaria muito que pelo no período praia-campo as crianças do pré-escolar pudessem voltar a conviver, porque é muito importante para a sua formação", acrescentou o primeiro-ministro.



Além disso, o chefe de Governo defendeu que a Administração Pública "deve dar o exemplo" e, também em maio, deve "começar a restabelecer o atendimento presencial" em alguns serviços. "A Administração Pública tem de transmitir confiança aos cidadãos de que é possível retomar o ritmo de vida normal", considerou.



O primeiro-minsitro disse ainda que é importante olhar para o comércio e restauração, com medidas graduais: "Devemos olhar para o pequeno comércio de bairro, que junta menos gente e que melhor responde à economia local", disse.



Por outro lado, considerou, "o grande desafio" está nos cuidados pessoais, como cabeleireiros e barbeiros. "Temos de ter normas específicas de segurança para os profissionais e para os utentes. Mas temos de de dar resposta durante o mês de maio para poder ter esses serviços abertos", afirmou António Costa.



Empresas devem adotar trabalho alternado



Além destes serviços, o primeiro-ministro quer também avançar em maio para a reabertura de "atividades fundamentais" como os equipamentos culturais e desportivos e espetáculos ao ar livre, "porque a cultura não pode continuar encerrada à espera de melhores dias", sublinhou Costa.



A reabertura destas atividades deverá começar pelas que têm "lotação fixa e lugares marcados, de forma a permitir o distanciamento social necessário", sublinhou Costa. Retomar estas atividades deverá exigir ainda "o uso de máscara de proteção comunitária".



António Costa destacou também que quem pode continuar em teletrabalho deve fazê-lo. "É fundamental, porque sabemos que o levantamento das medidas é gradual, e quem possa manter-se em teletrabalho deve ter maior liberdade para levar os filhos à creche, a usar o comércio local, mas é bom que se possam manter em teletrabalho para que operação nos transportes públicos corra o melhor possivel".



Já o regresso à normalidade nas empresas deverá contar com "novas formas de organização", apontou o primeiro-ministro, "trabalhando uns de manhã e outros à tarde, trabalhando uns numa semana e outros noutra semana". O objetivo é "ir libertando as pessoas do confinamento doméstico", e começar a olhar "com realismo e prudência" para um "programa sério" de relançamento da economia.



A intervenção do chefe do Governo terminou com uma "palavra especial" para o setor do turismo, um dos que enfrentarão "mais dificuldades de recuperação imediata". Costa destacou as dificuldades que o país vai ter nos próximos meses na captação de turistas estrangeiros, porque "a limitação de fronteiras continuará a ter restrições sérias", e apelou aos portugueses para que façam férias "cá dentro", para "ajudar a defender o turismo, que é o motor da atividade economica".

