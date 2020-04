O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgou hoje ter recebido um telefonema do seu homólogo angolano, João Lourenço, a felicitar a atuação das autoridades portuguesas no combate à propagação da covid-19.





Face à pandemia de covid-19, o Presidente da República decretou o estado de emergência, ouvido o Governo e com autorização do parlamento, que vigora em Portugal desde 19 de março e foi depois renovado duas vezes, até 02 de maio.A pandemia de covid-19 atingiu em 193 países e territórios, registando-se mais de 204 mil mortos e mais de 2,9 milhões de pessoas infetadas a nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP.Em Portugal, morreram 903 pessoas num total de 23.864 confirmadas como infetadas, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.A doença é provocada por um novo coronavírus detetado no final de dezembro em Wuhan, uma cidade do centro da China.

"O Presidente João Lourenço telefonou ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, para o felicitar e ao Governo português, pela forma como tem sido gerida a pandemia de covid-19 e como o povo português tem respeitado as orientações de precaução e confinamento, expressando a sua solidariedade", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.Na mesma nota hoje divulgada pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, é referido que, "tal como o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, o Presidente da República de Angola já tinha enviado no sábado uma mensagem de saudação pela comemoração do 25 de Abril".