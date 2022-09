Descida seletiva de IRC não convence empresas

A descida seletiva de IRC prevista para as empresas que apresentem uma “contratação coletiva dinâmica, valorização de salários e diminuição do leque salarial” não convence os representantes das associações empresariais com assento na concertação social. Todos pedem mais e, se a descida da taxa para todos for mesmo uma linha vermelha para o Governo, então, lembram, há outras formas

...