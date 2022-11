Desemprego na Zona Euro praticamente inalterado em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A taxa de desemprego na Zona Euro fixou-se em 6,6% em setembro, tendo descido face aos 6,7% registados em agosto deste ano e aos 7,3% registados em setembro de 2021, divulgou esta quinta-feira o Eurostat. Portugal ficou novamente abaixo da média da região, com a taxa de desemprego a situar-se nos 6,1% em setembro.

Já na União Europeia, refere o instituto de estatística, a taxa de desemprego foi de 6% em setembro, mantendo assim os valores registados no mês anterior e descendo face ao período homólogo de 2021 (6,7%).

Isto significa que 12.960 milhões de pessoas na União Europeia estavam desempregadas no mês de setembro, destaca o Eurostat, detalhando que este número desce para 10.988 se olharmos para a Zona Euro.





"Comparativamente a agosto de 2022, há menos 52 mil pessoas desempregadas na União Europeia e menos 66 mil na Zona Euro", refere. Já face a setembro de 2021, este valor é de 1.304 milhões na União Europeia e 1.071 milhões na Zona Euro.



Por países, Espanha e Grécia são os únicos com uma taxa de desemprego acima dos 10%, 12,7% e 11,8%, respetivamente.



O Eurostat indica ainda que a taxa de desemprego em setembro, na União Europeia, para as mulheres era de 6,4%, e de 5,7% para os homens , não existindo qualquer alteração face a agosto.



Desemprego jovem nos 14,6%



A taxa de jovens desempregados na Zona Euro e na União Europeia situou-se nos 14,6% em setembro deste ano, o que se traduz em 2.747 milhões de pessoas com menos de 25 anos sem emprego na UE.



Face ao mês anterior há mais 25 mil jovens desempregados na Zona Euro e 48 mil jovens na União Europeia. "Comparativamente a setembro de 2021, o desemprego jovem diminuiu em 79 mil pessoas na União Europeia e em 50 mil na Zona Euro", salienta o instituto.