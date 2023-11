Taxa de desemprego chega aos 6,5% na Zona Euro em setembro

Leia Também Desemprego na Zona Euro praticamente inalterado em setembro

De acordo com os dados mais recentes do Eurostat, divulgados esta sexta-feira, a taxa de desemprego na Zona Euro situou-se nos 6,5% em setembro, acima dos 6,4% registados em agosto. Já fazendo a comparação com o mesmo período de 2022, o indicador está agora abaixo dos 6,7% de setembro do ano passado, mostra o gabinete estatístico da IUnião Europeia.No conjunto dos 27 Estados-membros, a taxa de desemprego em setembro ficou-se pelos 6%, "estável em comparação com agosto e abaixo dos 6,1% em setembro de 2022". O Eurostat estima que 13.026 milhões de pessoas na UE, das quais 11.017 milhões na Zona Euro estavam desempregadas no mês de setembro de 2023. Em comparação com agosto, somaram-se mais 95 mil desempregados no total da UE e mais 69 mil na Zona Euro.Já em comparação com setembro de 2022, saíram do desemprego 126 mil pessoas nos 27 países da UE e 212 mil na Zona Euro.No que diz respeito aos jovens, o Eurostat revela que em setembro eram 2.741 milhões os europeus com menos de 25 anos que estavam desempregados na UE, dos quais 2.232 milhões estavam na Zona Euro. Nesse mês, a taxa de desemprego jovem foi de 14,2% na UE, acima dos 14,1% em agosto, e de 14% na Zona Euro, acima dos 13,9% no mês anterior.Fazendo a distinção por sexo, em setembro de 2023, a taxa de desemprego das mulheres era de 6,3% na UE, enquanto nos homens ficou-se pelos 5,7%, estável em comparação com o mês anterior. Na Zona Euro a taxa de desemprego entre as mulheres foi de 6,8% e a dos homens foi de 6,2%.