Dia de impostos no debate do OE: IL diz que PS vê portugueses como "porquinho mealheiro"

A Iniciativa Liberal acusa o PS de olhar para os portugueses como um "porquinho mealheiro" onde pode ir "buscar dinheiro a qualquer altura". Os liberais defendem a simplificação do IRS e dizem que nada justifica a subida da receita fiscal. O PS realça a descida no IRS e acusou a direita de querer "ludibriar os incautos"."OPara Cotrim Figueiredo, ao contrário do que tem sido defendido por Fernando Medina, não há justificações para o aumento da receita fiscal. "São 54% a mais do que em 2016. 34.500 milhões de euros, 54%. Não há inflação, não há emprego, não há, porque aliás cresce miseravelmente, que justifique isto", argumentou.O debate na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2024 desta segunda-feira será marcado pelas propostas de alteração a nível fiscal apresentadas pelos grupos parlamentares. A Iniciativa Liberal propõe a simplificação do IRS em três escalões. Um sistema que diz ser mais justo porque "elimina benefícios, exceções, consignações".Jamila Madeira, deputada do PS, realçou a importância da proposta orçamental do Executivo para "criar caminhos para aumentar o rendimento disponível das famílias, sobretudo das mais vulneráveis". Um objetivo para o qual a política fiscal contribui de forma "essencial"."O PS desagravou fiscalmente a classe média desde que chegou ao Governo. Seja através do fim da sobretaxa, através do desdobramento do IRS ou da implementação de medidas como o IRS Jovem, seja através de apoios vários ou aumento do rendimento das famílias com o reforço do abono de família, a garantia para a infância, a substituição do coeficiente familiar pela dedução fixa por filho e do reforço do mínimo de assistência", frisou a socialista.E houve ainda espaço para atacar a direita por querer, diz, "ludibriar os incautos". Virando-se para o grupo parlamentar do PSD, Jamila Madeira insinuou que se a redução fiscal fosse prioridade para o partido, os sociais democratas votariam favoravelmente a proposta do Orçamento do Estado.O PSD, por Alexandre Simões, acusou o Governo de fazer os portugueses pagarem "impostos máximos por serviços mínimos" e lamentou que não tenha havido vontade política para antecipar a descida do IRS para 2023.Duarte Alves, do PCP, critica a "política de agravamento das injustiças fiscais" que o Governo segue e pede mais medidas dirigidas aos lucros da banca."O Governo prossegue uma política de agravamento das injustiças fiscais. Num momento de profundo contraste entre os lucros da banca, da grande distribuição, do setor da energia e os sacrifícios da maioria que vive do seu trabalho, a função redistributiva da política fiscal devia funcionar com medidas corajosas que enfrentassem os grandes interesses", defendeu o deputado.Já Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, reiterou que há uma "injustiça fiscal" no país e que o "debateO deputado do Bloco lembrou também as propostas do PS para a reversão do agravamento do IUC e para alargar o regime transitório para os residentes não habituais como exemplos nos quais a direita se inspira para as suas medidas. "A direita agradece", concluiu.