Diretor-geral da APED: "O consumo na área alimentar caiu 10 a 15%"

A perda de poder de compra provocada pela inflação já levou a uma diminuição do consumo das famílias no retalho alimentar, diz o diretor-geral da APED.Em entrevista ao Negócios e Antena 1, Gonçalo Lobo Xavier afirma que "nos últimos dois meses houve uma redução bastante significativa, de 10 ou 15% em média".O representante do setor diz existem alterações também um comportamento do consumidor. "Estamos a ver que há uma menor fidelidade dos consumidores a uma marca retalhista", avança, explicando que "o cliente está a tornar-se um bocadinho mais errático, vai à procura de solução para um produto específico no retalhista A ou no retalhista B".A compra de produtos em promoção também está a ter um crescimento relativo: "Está a aumentar, na área alimentar é 50%".Também se verifica uma subida na venda de marcas próprias, as chamadas marcas brancas. "Isto também significa que há uma gestão do orçamento familiar mais cuidada", conclui.