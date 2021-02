Dívida pública dispara para máximos de quatro anos nos 133,7% do PIB

Ontem, também o banco nacional tinha anunciado que Portugal encerrou o ano de 2020 com uma dívida pública de 270,4 mil milhões de euros, na ótica de Maastricht - aquela que interessa a Bruxelas -, num ano em que o Governo promoveu vários programas de apoio à economia para conter o impacto da pandemia.Esta subida terá sido provocada essencialmente pelo aumento dos títulos de dívida (17,6 mil milhões de euros), pode ler-se no comunicado divulgado nesta segunda-feira, segundo a instituição.Já hoje de manhã, o Instituto Nacional de Estatística (INE) disse que o produto interno bruto (PIB) de Portugal sofreu uma quebra de 7,6% no ano passado, de acordo com a estimativa rápida, depois de um crescimento de 2,2% em 2019.A quebra histórica do PIB não encontra precedentes na atual série estatística do INE e está relacionada com os efeitos da pandemia, que colocou o mundo numa recessão profunda, devido à contração acentuada das exportações e do consumo, que penalizaram sobretudo setores como o turismo, comércio e restauração.Se compararmos apenas o último trimestre de cada ano, esta será o maior valor de sempre da dívida pública em termos de PIB, acima do pico de 132,9% verificado em 2014.