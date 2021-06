Dois terços dos concelhos perderam população em 2020. Veja o que aconteceu no seu

Apesar de Portugal ter aumentado a população no ano passado em 2.343 pessoas, dois em cada três concelhos viram o número de habitantes cair. Veja no mapa a situação no seu município.

Dois terços dos concelhos perderam população em 2020. Veja o que aconteceu no seu









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.