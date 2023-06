Dos salários à energia: as cinco preocupações na mente de Lagarde

Salários

Os trabalhadores ficaram, até à data, a perder com o choque inflacionista, o que está a desencadear um processo sustentado de "convergência em alta" dos salários. "Tal está a fazer subir outras medidas da inflação subjacente que captam mais pressões internas sobre os preços - em particular medidas da inflação sensível aos salários e medidas da inflação interna", revelou Lagarde no discurso em Sintra. A líder do BCE indicou que esta é uma das razões para a inflação esteja mais persistente.





Como as negociações salariais são, em muitos países europeus, "plurianuais" e "inertes", o BCE espera que o processo se desenrole ao longo de vários anos.