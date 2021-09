Economia da China pode crescer mais de 8% este ano

O Produto Interno Bruto (PIB) da China poderá crescer 8,1% em 2021, antecipa o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD). As previsões da instituição, com sede em Manila, baseiam-se no pressuposto de que fatores como o sólido desempenho das exportações vão compensar uma recuperação mais demorada do consumo das famílias chinesas.





Em março, pelas reuniões magnas de Pequim, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, fixou a meta de crescimento para 2021 "acima de 6%", um objetivo relativamente modesto face às projeções internacionais alinhadas para uma subida na ordem dos 8%.





O BAD mantém assim a estimativa, feita em abril, para a segunda potência mundial, mas reviu em baixa o crescimento do PIB das 46 economias em desenvolvimento da região da Ásia Pacífico, que são membros do banco, de 7,3% para 7,1%, segundo o China Daily.





"Esperamos uma recuperação mais prolongada do consumo das famílias [na China] mas, ao mesmo tempo, isso será compensado por um maior investimento em infraestruturas e pela boa performance em curso do lado das exportações", afirmou Dominik Peschel, chefe da unidade económica da missão residente do BAD na China.





Segundo as projeções da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), divulgadas na passada terça-feira, a economia chinesa deve crescer, em termos reais, 8,5% este ano e 5,8% no próximo.